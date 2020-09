Ein 26-jähriger Radfahrer fuhr am Sonntag gegen 16.50 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf der Hofstallgasse in Fahrtrichtung Franziskanergasse. Zur selben Zeit war ein Schüler (14) in Begleitung seiner Freunde mit dem Rad in Richtung Herbert von Karajan-Platz unterwegs.

Auf Höhe des Festspielhauses soll der entgegenkommende 26-jährige laut Polizei einen Schlenker nach links gemacht haben. Dabei kam es zur Kollision mit dem Jugendlichen. Beide Fahrradlenker stürzten daraufhin. Der Erwachsene wurde verletzt und mittels Rotem Kreuz in das Landeskrankenhaus gebracht.

Die Unfallbeteiligten haben keinen Helm getragen. Der Alkoholtest verlief negativ.