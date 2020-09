Der wunde Punkt in der Bullen-Historie! Elf Versuche, um es via Quali ins Konzert der ganz Großen zu schaffen, misslangen. Dieser Stachel sitzt bei vielen im Klub noch immer tief. Umso mehr Genugtuung würden die Salzburger verspüren, wenn sie nach dem Fixticket in der letzten Saison diesmal im Play-off reüssieren könnten, um sich erneut in der Gruppenphase mit den Besten messen zu dürfen.