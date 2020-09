Ein bisschen war es auch eine Parallele zum US-Open-Finale, als es Dominic Thiem gelungen war, ein 0:2 in Sätzen gegen Alexander Zverev noch zum Sieg zu wandeln. „Ich muss sagen, als ich 0:2 hinten war, habe ich jetzt nicht an Dominic gedacht oder gedacht, dass ich vielleicht das Gleiche machen könnte. Aber ich bin immer noch sprachlos. Ich habe mich jetzt eineinhalb Stunden durchkneten lassen beim Physio und ich kann es noch immer nicht packen, was in den letzten sechs Stunden passiert ist“, analysierte der gebürtige Nürnberger, der seit 2015 Österreicher ist und weißrussische Eltern hat.