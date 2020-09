Nach Ecke per Kopf

Der sich den vergangenen Freitag im Kalender rot anstreichen durfte: Denn bei Neoklub BW Linz in der 2. Liga traf der 26-Jährige beim 4:2 in Kapfenberg – per Kopf. „Ich hatte zuvor schon im Cup nach einer Ecke eingenetzt, das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Das erste Liga-Tor war längst überfällig, hat mich gefreut“, hofft er auf mehr Erfolgserlebnisse. In Linz ist er nach zwei verkorksten Saisonen bei der Admira, wo er nach seinem Kreuzbandriss ins Abseits gestellt wurde, nun definitiv angekommen.