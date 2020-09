Notarzteinsatz

Bei der Abfahrt stürzte der Fahrradlenker, überschlug sich und kam am Asphalt zum Liegen. Das Fahrrad wurde dabei 13 Meter weit in das angrenzende Maisfeld geschleudert. Der 46-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried eingeliefert.