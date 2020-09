Die Vienna Capitals haben einen Start nach Maß in der ICE Hockey League hingelegt. Die Wiener behielten am Sonntag im ersten Capitals-Duell in der Liga mit dem neuen Meisterschafts-Teilnehmer Bratislava in der Slowakei deutlich mit 7:2 die Oberhand. Für beide Teams war es in der 2. Runde der erste Auftritt in der neuen Eishockey-Saison. Die „Caps“ aus Wien waren zum Aufakt spielfrei, jene aus Bratislava wegen Covid-19-Fällen bei Gegner HCB Südtirol zum Zuschauen gezwungen.