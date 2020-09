Biden stellt sich auf „Angriffe und Lügen“ ein

Die Briefwahl wird mit Sicherheit auch Thema bei der ersten TV-Debatte am Dienstag sein. Bereits im Vorfeld meinte Biden, er stelle sich auf „persönliche Angriffe und Lügen“ ein. „Es wird schwierig werden. Meine Vermutung ist, dass es ein einziger direkter Angriff wird. Das ist das Einzige, was er kann“, erklärte der demokratische Kandidat am Samstag gegenüber dem Sender MSNBC. Biden verglich Trump sogar mit dem NS-Reichspropagandaminister Joseph Goebbels: „Er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lang genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie - und sie gilt als Allgemeinwissen.“