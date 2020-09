Kontinuität ist Trumpf

Auf einheimische, junge Spieler setzt man auch in St. Margarethen. Und auf Kontinuität. „Unser Trainer Enes Hrvo ist wahrscheinlich einer der Längstdienenden in der Obersteiermark, er ist nun schon seit acht Jahren bei uns“, ist Binderbauer stolz. „Wir sind seit fünf Jahren in der Unterliga. Nun ist unser Ziel, uns unter den besten Vier zu etablieren und in weiterer Folge auch um den Titel mitzuspielen.“