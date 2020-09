83 Prozent Wahlbeteiligung in Hochwolkersdorf

Mit 83 Prozent war die Wahlbeteiligung in Hochwolkersdorf vorbildlich, ein Viertel stimmte per Wahlkarte ab. Sowohl für die rote Mehrheitspartei als auch für die schwarzen Herausforderer traten neue Spitzenkandidaten an. Letztlich konnte sich Martin Puchegger von der Volkspartei mit 55,4 Prozent deutlich durchsetzen, Kurzzeit-Bürgermeisterin Sylvia Blank landete mit ihrer SP auf Platz 2, die Bürgerliste „Unsere Zukunft“ trat hingegen nicht mehr an.