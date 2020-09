Feier verschoben

„Das wäre für uns ohne Zweifel ein Anlass für eine gebührende Feier gewesen - doch die aktuelle Lage im Kampf gegen das Coronavirus lässt eine solche nicht zu“, erklärt Dornauer. Ein Festakt soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. Am 28. September wird es neben Festansprachen von Dornauer und Landesfrauenvorsitzender Selma Yildirim auch Grußworte von der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und Infoclips über die Errungenschaften der SPÖ in Tirol geben - alles in Videoform und online, auf der Homepage und der Facebook-Seite der neuen SPÖ Tirol. Außerdem wird ebendort ein Gewinnspiel zum 130sten der Partei durchgeführt und es wird ein Update der großen Broschüre über die Geschichte der Sozialdemokratie in Tirol geben, die anlässlich der 125-Jahr-Feier von Historiker Rainer Hofmann und Astrid Schuchter im Auftrag des Renner Instituts zusammengestellt wurde.