Was für ein Grand-Slam-Debüt für den erst 21-jährigen Jurij Rodionov! Der Niederösterreicher drehte am Sonntag in Paris in der ersten French-Open-Runde ein verloren geglaubtes Match gegen den Franzosen Jeremy Chardy. Nach 0:2-Satzrückstand, einem abgewehrten Matchball und erst mit dem 7. Matchball setzte sich der Qualifikant mit 3:6,4:6,7:6(6),6:4,10:8 nach 4:36 Stunden durch. Er trifft nun am Mittwoch auf den Slowaken Norbert Gombos, der Borna Coric (CRO-24) mit 6:4,3:6,6:3,6:4 geschlagen hat.