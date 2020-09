„Zum Schutz der Bevölkerung und zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie muss Bestmögliches geleistet werden.“ Diese Devise hat DPU-Präsidentin Senatorin Marga B. Wagner-Pischel ausgegeben. Die Gründerin der Privat-Universität in Krems, an der unter anderem Zahnärzte ausgebildet werden, wird daher in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz 4000 Corona-Tests durchführen. Die Kosten trägt die DPU. All jene Studenten, die bereits im Zahnambulatorium Praxiserfahrung sammeln, werden in zehntägigem Rhythmus kontrolliert. Und jene, die studienbedingt nicht im Homeschooling sein können, werden in 14-tägigen Abständen getestet.