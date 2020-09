Dabei wurden sie auf einen rumänischen Lkw aufmerksam, der in Haslau auf einem Parkstreifen abgestellt war. An Bord befanden sich neben tonnenschweren, kaum gesicherten Metallteilen auch persönliche Gegenstände der geschleppten Syrer. Der Lenker - ein 63-jähriger Türke - schlief in der Fahrerkabine. Laut „Krone“-Infos gab er an, bis kurz vor der ungarischen Grenze nichts von den Flüchtlingen gewusst zu haben. An der Grenze habe er seinen Auftraggeber angerufen, der ihm befahl, zur österreichischen Grenze zu fahren.