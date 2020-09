Der Ablauf

Sollte eine Pflichtschule in OÖ auf Distance-Learning umstellen müssen, so kann sie ihren Bedarf an Leihgeräten bei der Education Group melden. Die benötigten Geräte werden dann an die Schule geliefert und an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Endet der Bedarf, gibt die Schule das Gerät wieder an die Education Group zurück. Dort wird es für den nächsten Einsatz neu aufbereitet.