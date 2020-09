Tänzer berührten sich nicht

Die Choreografie von Mei Hong Lin ist so abwechslungsreich und fesselnd, dass erst beim grandiosen Pas de deux von Kayla May Corbin und Valerio Iurato am Ende auffiel, dass sich bis dahin den ganzen Ballettabend keiner der Tänzer berührt hatte. Diese coronabedingte Entbehrung zum Schutz der Tänzer wurde zum Schlüssel des Erfolgs. Nicht verpassen!