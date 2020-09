Eine zehnköpfige Wandergruppe ist am Sonntag am Steinernen Meer im Salzburger Saalfelden in Not geraten: Die Deutschen waren auf das Ingoldstädter Haus auf knapp 2220 Meter gewandert. Doch beim Abstieg blieben die Wanderer im Neuschnee stecken - ein Weiterkommen war nicht möglich. Sie alarmierten gegen 10.30 Uhr die Bergrettung.