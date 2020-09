„Die Schüler und die Lehrer werden so an das Lüften erinnert“, erklärt Mayerhofer. Rund 150 Euro kosten das Gymnasium die winzigen Zeitmesser. Bei den Schülern stoßen die kleinen Kästchen laut ihr auf positive Resonanz. Einen Zwang zur Verwendung der Corona-Stoppuhr gibt es nicht. „Die Kurzzeitmesser können abgeschaltet werden. Ob sie benützt werden, hängt vom Lehrer ab.“ Durchlüftet werden sollen die Klassen jedoch in jedem Fall.