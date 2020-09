Die Oma hieß Lore, die Mama heißt Lore und die Tochter und aktuelle Chefin natürlich auch: Kein Wunder, wenn auch das Wirtshaus am Schwarzensee so genannt wurde und seit Jahrzehnten bei Salzkammergut-Wanderern bekannt ist. Denn in der Region Wolfgangsee schätzt man die Gaststätte am meisten zur Einkehr.