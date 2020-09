Roli Kirchler, Tiroler Fußball-Legende und AKA-Chef, feiert am Dienstag ein halbes Jahrhundert. Und wird sich dabei an einen seiner aufregendsten Geburtstage erinnern, als er vor genau 20 Jahren am Abend vor dem Wiegenfest in einem Nobelhotel in Florenz eine Torte überreicht bekam. Nach einem Tag, der bis heute seinesgleichen sucht. „Trotz Meistertiteln und Länderspiele – das war eines der schönsten Erlebnisse, das ich im Fußball erleben durfte“, sagt Kirchler über den 28. September 2000.