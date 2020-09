Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat auf die Mega-Strafe der Rennjury gegen seine Person in Sotschi reagiert - und das stinksauer! „Sie versuchen, mich zu stoppen, oder nicht?“, meinte der Brite im „Sky“-Fernsehinterview, nachdem er beim GP von Russland für Probestarts in einer unerlaubten Zone vor Rennbeginn zwei Fünf-Sekunden-Zeitstrafen aufgebrummt bekommen hatte. Diese raubten ihm am Sonntag die faire Chance, um seinen 91. Grand-Prix-Sieg kämpfen zu können.