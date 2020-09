Opfer von Betrügerei mit Falschgeld wurde eine Tankstelle auf der Mariazeller Straße in der Landeshauptstadt. Das „Corpus delicti“ wurde allerdings erst bei der Abrechnung entdeckt. Einer Apothekerin in der Innenstadt fiel schon beim Bezahlen auf, dass mit dem 20er eines Kunden etwas nicht stimmte. Worauf der Mann rasch einen echten Fünfziger zückte und das Geschäft verlassen wollte. Das ließ die Pharmazeutin aber nicht zu und rief die Polizei. Bei den Beamten gab der Verdächtige schließlich an, die falsche Banknote selbst am Tag davor erhalten zu haben.