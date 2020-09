Zur Frage „Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die diesjährige Skisaison für den Tourismus in Tirol entwickeln?“ muss angeführt werden, dass diese Umfrage zwar noch vor der Reisewarnung Deutschlands für Tirol gemacht wurde, aber schon zu diesem Zeitpunkt sehr negativ ausfiel. Aus den Antworten geht klar hervor, dass die Tiroler Bevölkerung befürchtet, dass es im heurigen Winter zu großen (Gäste-)Verlusten im Wintertourismus kommen wird.

So befürchten satte 42 Prozent, dass heuer viel weniger Gäste für den Wintersport nach Tirol kommen als im vorigen Jahr. 46 Prozent der Tiroler erwarten für die Skisaison zwar einen Rückgang bei den Gästezahlen, aber keinen allzu großen. Die verbleibenden zwölf Prozent glauben an ähnlich viele Wintertouristen wie auch in den Jahren zuvor.