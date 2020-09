„Nicht stehen bleiben, sondern gesund wachsen“, lautet das Credo bei Tritscheler. In einer Garage in Passau begann Josef Tritscheler im Jahr 1962 damit, Rollläden herzustellen. Vor 42 Jahren erfolgte schließlich der Umzug nach St. Marienkirchen bei Schärding, wo am Standort mittlerweile 100 Mitarbeiter für den Produzenten von Sonnenschutzsystemen tätig sind.