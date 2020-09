Registrierungspflicht in Lokalen: Heben sieht viele offene Fragen

Es gebe viele Überlegungen wie die Vorverlegung der Sperrstunde oder auch die Registrierungspflicht in der Gastronomie, wo sie es gescheiter fände, einmal länderübergreifend mit der türkis-grünen Bundesregierung zu diskutieren, „bevor man medial noch weitere Maßnahmen austauscht, die alle nicht ausgegoren sind“. Auch die in Wien beschlossene Registrierungspflicht hält sie noch nicht für ganz ausgearbeitet, da etwa „noch nicht alle Fragen geklärt sind, vor allem was die Datenschutzbestimmungen anbelangt“. Auch die Handhabe sei noch nicht geklärt. Dabei warnte Hebein auch, sich nicht ins Gastgewerbe zu „verrennen“, das Gastgewerbe sei kein „auffälliger Cluster“. Problematisch seien vielmehr die Privatpartys und nicht eingehaltene Sperrstunden. Zuvor hatte ÖVP-Spitzenkandidat und Finanzminister Gernot Blümel ebenfalls in der „Pressestunde“ eine Vorverlegung der Sperrstunde auch in Wien gefordert.