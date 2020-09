Auch Breczek positiv getestet

Auch Polens Teamchef Jerzy Brzeczek hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Der ehemalige Österreich-Legionär (FC Tirol, LASK, Sturm Graz, FC Kärnten) befinde sich ebenfalls in Quarantäne, teilte der Fußballverband PZPN mit. Für die polnische Auswahl steht als nächstes am 7. Oktober in Danzig (Gdansk) ein Freundschaftsspiel gegen Finnland auf dem Programm, am 11. Oktober trifft sie dort in der Nations League auf Italien.