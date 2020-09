Rot-türkise Koalition „natürlich“ realistisch

Eine rot-türkise Koalition in Wien ist für Blümel „natürlich“ realistisch - auch wenn die Haltung etwa in der Integrationspolitik sehr unterschiedlich ist. Schließlich gebe es auch in der SPÖ - nicht nur Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, sondern auch in Wien - Stimmen, die dem ÖVP-Kurs recht geben. Aus Sicht Blümels sollte auch Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig „weniger auf Rendi-Wagner-Linie sein und mehr auf Doskozil-Linie“.