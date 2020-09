Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag im Grazer Bezirk Geidorf zwei Männer auf der Straße überfallen und beraubt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. In der Elisabethstraße wurde einem 32-jährigen Salzburger das Mobiltelefon geraubt, in der Schubertstraße wurde ein Ungar (23) niedergeschlagen - auch sein Handy wurde geraubt.