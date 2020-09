Rückkehr vieler Ex-Linzer

Denn heute kommt Graz - mit einer Armada an Ex-Linzern: Kirchschläger, Moderer, dazu wechselten heuer noch Altmann und Fejes zu den 99ers, die nach sechs Pleiten in sechs Tests im Auftakt gegen dezimierte Ungarn 6:4 siegten.„Sie haben ein gutes Team, aber wir wollen den nächsten positiven Schritt setzen“, so Beaulieu. Der auf Unterstützung von den Rängen hofft. Statt wie „einst“ 4865 erlauben die Behörden nur 1500. Weil die auf Stehplätzen montierten Bierbänke aber noch nicht ins Ticketsystem integriert sind, sind knapp 1000 möglich.