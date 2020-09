Für die Bayern war es die erste Niederlage seit 7. Dezember 2019. Ermin Bicakcic brachte Hoffenheim mit 1:0 in Führung (16.). Dabbur erhöhte per sehenswertem Lupfer auf 2:0, später ließ der Ex-Salzburger noch eine Riesenchance aufs 3:1 aus. Joshau Kimmich zimmerte in der 36. Minute den Ball zum Anschlusstreffer für die Bayern ins Kreuzeck. In der zweiten Halbzeit machte Andrej Kramaric mit einem Doppelpack (77., 92./E) alles klar.