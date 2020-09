Hälfte der Kaufkraft in den Händen der Senioren

In diesen für viele wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeiten sei die Erhöhung der Mindestpension eine wirksame soziale Absicherung und echte Hilfe für jene, die sie jetzt am dringendsten benötigen, stellte Korosec fest. Sie sieht in der Pensionserhöhung auch ein Konjunkturpaket, liege doch fast die Hälfte der Kaufkraft in den Händen der Senioren. Und vor allem bei kleinen Pensionen fließe jede Erhöhung beinahe zur Gänze in den Konsum.