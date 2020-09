Der Krisenstab des Landes durchleuchtet nun ganz genau, warum der Asylwerber Ende der Vorwoche noch vor Bekanntwerden des Testergebnisses in ein neues Quartier verlegt wurde. Das positive Ergebnis kam am Samstag. In Altenfelden müssen nun 40 weitere Heimbewohner getestet werden bzw. in Quarantäne. Und wenn’s schlecht läuft, gibt’s im Mühlviertel einen neuen Corona-Cluster.