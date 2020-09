Lewis Hamilton muss bis zum Siegrekord in der Formel 1 noch ein bisschen länger warten. Der erste Platz beim Großen Preis von Russland in Sotschi ging am Sonntag nicht an den Briten, sondern an seinen Mercedes-Teamrivalen Valtteri Bottas. Der Finne, der von Strafen gegen Hamilton profitierte, feierte seinen neunten Grand-Prix-Sieg. Max Verstappen holte als Zweiter den ersten Podestplatz für Red Bull in Sotschi. Auch der zweite Formel-1-Finne Kimi Räikkönen durfte sich freuen.