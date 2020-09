Der deutsche Bundesligist Schalke 04 hat sich am Sonntag nach dem schlechtesten Saisonstart eines Vereins in der Ligageschichte von Trainer David Wagner getrennt. Schalke hat am Samstag ohne die Österreicher Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller gegen Werder Bremen mit 1:3 verloren und ist mit zwei Niederlagen und 1:11 Toren Tabellenletzter. Saisonübergreifend ist der Traditionsklub seit 18 Ligaspielen sieglos.