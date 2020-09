Ein Pensionist hat am Samstagabend in Wien-Meidling wohl den Schreck ihres Lebens bekommen: Ein 27-Jähriger war gegen 19.45 Uhr in ihre Wohnung eingedrungen, verbarrikadierte die Türe und wurde schließlich von WEGA-Beamten festgenommen. Der Slowake gab an, dass er sich verfolgt gefühlt und in der Wohnung Schutz gesucht habe. Der 78-Jährige blieb unverletzt.