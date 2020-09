In dieser Phase des Wahlkampfs wurden alle Sachargumente bereits vorgebracht. Ich gehe davon aus, dass in all den Wochen niemand ein Thema vergessen hat. Stichwahlen sind Personenwahlen, da geht es in der Regel um letzte Emotionen. In der Wahlforschung gibt es allerdings den Begriff des „last minute wings“, also ein Umschwingen aufgrund eines besonderen Ereignisses im letzten Moment. Das könnte eigentlich nur in der Dynamik der Coronaentwicklung liegen.