Bevölkerungszuwachs und hohe Lebenserwartung

Die Statistik zeigt beispielsweise, dass Tirols Bevölkerungszahl 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 2929 Personen auf 757.634 gestiegen ist - ein Plus von 0,4 Prozent. Hinsichtlich der Lebenserwartung liegt Tirol über dem österreichweiten Durchschnitt: „Mit 80,5 Jahren bei Männern und 84,9 Jahren bei Frauen liegt Tirol, bezüglich der Lebenserwartung, im Bundesländervergleich weiterhin im Spitzenfeld“, sagt LR Tratter. Der allgemein zu beobachtende Trend einer älter werdenden Gesellschaft ist auch in Tirol erkennbar. So ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahren an der Gesamtbevölkerung in den Jahren 2018 und 2019 gering rückläufig - von 14,6 auf 14,5 Prozent, während der Anteil von BürgerInnen mit 65 Jahren und mehr um 0,2 auf 18,2 Prozent stieg.