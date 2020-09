In der Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben die Dallas Stars am Samstagabend ein vorzeitiges Aus gegen Tampa Bay Lightning mit einem Kraftakt verhindert. Matchwinner war Corey Perry, der im kanadischen Edmonton in der zweiten Verlängerung das 3:2 für die Texaner erzielte, die damit in der Finalserie auf 2:3 verkürzten.