In seiner Vorstellung würdigte Trump die „unverbrüchliche Treue“ der Richterin zur US-Verfassung. „Sie werden fantastisch sein“, sagte er in Richtung der neben ihm stehenden Juristin. Die designierte Verfassungsrichterin und siebenfache Mutter war in einem kurzen Statement bestrebt, Zweifel an ihrer Unabhängigkeit zu zerstreuen. „Richter machen keine Politik“, zitierte Barrett ihren Mentor, den im Jahr 2016 verstorbenen Verfassungsrichter Antonin Scalia.