Die Juniors OÖ haben in der dritten Runde der 2. Fußball-Liga ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Die Oberösterreicher setzten sich auswärts gegen Austria Lustenau dank eines Treffers von Marcel Monsberger (74.) mit 1:0 durch und schoben sich damit in der Tabelle an die sechste Stelle.