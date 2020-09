Der Aushub des geplanten Bahntunnels durch den Flachgau soll nun im Ortsgebiet von Köstendorf gelagert werden. „Wir befinden uns in einem laufenden Umweltverträglichkeitsverfahren. Dieses Verfahren dient dazu, das eingereichte Projekt als umweltverträglich oder eben nicht zu bewerten. Aus unserer Sicht ist der nun ausgewählte Standort Karlsreith genehmigungsfähig. Das zu prüfen liegt aber bei der Genehmigungsbehörde“, sagt ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Ein Abtransport des Materials per Bahn ist damit erst einmal vom Tisch. „Unter dieser Prämisse ist es für ein vom Steuerzahler finanziertes Projekt schwer, 100 Millionen Euro mehr auszugeben, um dieselbe Thematik mit möglicherweise verstärkten Auswirkungen auf andere Mitbürger in eine andere österreichische Region zu verlagern“, fügt Mosser an.