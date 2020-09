Eine Protestveranstaltung gegen die von der britischen Regierung verhängten Corona-Maßnahmen ist am Samstag in Gewalt gemündet. Die Polizei sah sich gezwungen, die Demonstration aufzulösen. Dabei wurden mindestens drei Demonstranten und neun Polizisten verletzt. Medienberichten zufolge wurden 16 Personen verhaftet. In den sozialen Medien verbreiteten sich zahlreiche Videos von Menschen mit blutenden Kopfwunden und von Straßenschlachten, bei denen klarerweise weder die Sicherheitsabstände eingehalten, noch Mund-Nasen-Schutz korrekt befestigt waren.