Zwei Tage die Woche für jeweils zehn Stunden - so oft arbeitet eine Putzfrau seit März 2013 für die Familie Strache an ihrem Wohnsitz in Klosterneuburg. Weil Strache, Ex-FPÖ-Chef und nunmehriger Team-HC-Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl, bekanntlich verdächtigt wird, sein Privatleben viele Jahre mit Parteigeldern finanziert zu haben, wurde auch die Putzfrau von den Ermittlern als Zeugin einvernommen. Was die gebürtige Polin, die seit über 20 Jahren in Österreich lebt, ausgesagt hat, erhärtet den im Raum stehenden Verdacht. Der „Krone“ liegt das Einvernahmeprotokoll von ihr vor.