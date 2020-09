Die Österreichischen Meisterschaften der Nordischen in der Eisenerzer Ramsau waren corona-bedingt ob wenig stattfindender Bewerbe die am besten besetzten seit Langem. Unter den ÖSV-Stars im Lager der Skispringer wie Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer oder den Nordischen um Franz Josef Rehrl, Martin Fritz und Co. stachen die Steirer heraus. Rehrl holte sich Gold in der Herren-Kombi, Daniela Iraschko-Stolz im Damen-Skisprung je auf der Normalschanze. Sonntag steigen die Großschanzenbewerbe in Bischofshofen.