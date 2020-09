In der Rolle als St. Pölten-Jäger gibt der steirische Verband Vollgas, um den „Rückstand“ auf den Krösus wettzumachen. „Das Hauptziel ist aber, junge Akademie-Spielerinnen in die Bundesliga zu bringen. Größen wie Schnaderbeck, Wenninger, Puntigam oder Dunst sind Vorbilder für unsere jungen Mädels“, so Karner. Ein Vorbild werkt im Verband. Elisabeth Tieber, die einst Seite an Seite mit Neo-Teamchefin Irene Fuhrmann im Nationalteam kickte, hat den Damenbereich in der Steiermark über.