Die Transportmaschine des Typs Antonow-26 war am Freitag bei einem Ausbildungsflug abgestürzt. An Bord waren nach Angaben der ukrainischen Behörden sieben Besatzungsmitglieder und 20 Studenten einer Hochschule der Luftwaffe. Die Kadetten im Alter von 19 bis 22 Jahren waren demnach nicht an der Steuerung der Maschine beteiligt. Die Unfallursache ist noch unklar.