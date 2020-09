Echter Naturbursch

Und der passt! Hunter (zu Deutsch: Jäger) ist nicht nur am Eis ein Tor-JÄGER, sondern auch in der Heimat Alaska leidenschaftlich auf der Jagd: „Mein Vater besitzt zwei Naturressorts. Die Leute kommen hier her, um Bären zu sehen, zu jagen oder zu fischen. Wir haben Flieger und Boote. Ich liebe die Natur“, so Fejes, der auf seinem linken Ohr taub ist! „Aber das hat mich in meiner Karriere noch nie behindert. Im Spiel darfst du dich nie auf Zurufe verlassen, musst immer den Kopf oben haben und hellwach sein.“