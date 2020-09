Was war passiert? Wenige Augenblicke nach dem Führungstreffer der Bremer räumte Schalke-Profi Kabak Gegenspieler Augustinsson rüde an der Seitenlinie weg. Doch das war noch lange nicht alles. Direkt nach seinem Foul spuckte Kabak in Richtung von Augustinsson, der am Boden lag. Der Schiedsrichter sah es nicht, Kabak durfte somit trotz des Vorfalls weiterspielen.