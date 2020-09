Dieses Wochenende stand im Lesachtal ganz im Zeichen der Wiedereröffnungen – so konnten nicht nur die neue Brücke Oberring an der Gailtalstraße, sondern auch die Güterwege Moos-Sterzen und Pallas-Assing wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die heftigen Unwetter im Jahr 2018 hatten diese für das Tal wichtige Infrastruktur stark in Mitleidenschaft gezogen.