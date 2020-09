Deshalb lebt der Polizeihund-Azubi von klein auf im Familienverband seines Hundeführers und darf auch dort seinen Ruhestand, den er in der Regel mit elf Jahren antritt, verbringen. Polizeihund-Azubi Elron trainiert seit sechs Wochen mit Abteilungsinspektor Karlheinz Londer und hat in kurzer Zeit eine enge Bindung aufgebaut. Der Welpe hält ständig Blickkontakt und absolviert jede Übung mit großer Freunde. Wenn der kleine Elron in zwei Jahren in den aktiven Dienst übertritt, ist Londers derzeitiger Diensthund – übrigens der einzige Banknotenspürhund in Kärnten – pensionsreif. Vielleicht wird Elron dann seinen Job übernehmen. Man darf gespannt sein.