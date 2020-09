„Krone“:Was will man darüber hinaus sonst noch machen?

Holzinger: Es geht darum, die Stauzonen mit Hilfe von Leitsystemen in den Außenbereich zu verlagern. Wichtig wird natürlich aber auch sein, dass wir den Ticketverkauf mehr in Richtung Internet umlenken, sodass viele Gäste bereits von zu Hause aus kaufen. Wir stellen auch Automaten auf, bei denen Skikarten kontaktlos aufgeladen werden können.